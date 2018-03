PSDB espera 5 mil militantes na despedida de José Serra do governo de São Paulo

Por Julia Duailibi

O PSDB paulista espera colocar 5 mil militantes na solenidade de despedida do governador de São Paulo, José Serra, do Palácio dos Bandeirantes. Serão instalados dois telões no gramado que fica na frente do palácio, onde ficarão os filiados do partido.

Dentro, no Auditório Ulysses Guimarães, são esperadas cerca de 2.000 autoridades, como prefeitos, presidentes das câmaras municipais e líderes tucanos e de partidos aliados ­ ­- foram enviados 4.000 convites oficiais pelo palácio, mas a expectativa é que apenas a metade compareça.

Anteontem, o diretório estadual expediu aviso aos militantes para que evitem ir com bandeiras e símbolos ao evento para não caracterizar campanha eleitoral antecipada. “O desejo da militância é compartilhar desse momento excepcional”, declarou o secretário-geral do PSDB paulista, César Gontijo. O partido, que não tem uma tradição de militância como o maior adversário, o PT, conta com 170 mil filiados no Estado.

A cerimônia começa às 15h desta quarta-feira.