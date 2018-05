Por Marcelo de Moraes

Começou há pouco, na sede do PSDB nacional, em Brasília, a reunião do presidente do partido, Sérgio Guerra, com presidente do DEM, Rodrigo Maia, para discutir alianças regionais e os prováveis candidatos a vice na chapa do tucano José Serra. Além deles, também participa da reunião o primeiro-vice da Câmara, ACM Neto (DEM-BA).

