PSDB divulga cédula de votação da prévia do partido em SP

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

O PSDB divulgou nesta quinta-feira, 23, a cédula eletrônica que será utilizada na prévia que deve definir o candidato do partido a prefeito de São Paulo. Veja abaixo a reprodução:

O diretório estadual também liberou os quatro pré-candidatos tucanos à Prefeitura de São Paulo a gastarem R$ 25 mil cada um para tocarem as campanhas da prévia, marcada para o dia 4 de março. Em e-mail enviado na terça-feira, 21, aos coordenadores de campanhas dos secretários Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia) e o deputado Ricardo Tripoli, foi informado que o diretório estadual cobrirá os gastos até esse valor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretório municipal também está bancando parte da campanha dos tucanos, cujo principal gasto tem sido com mala direta para filiados do partido. O PSDB estipulou um teto de R$ 100 mil reais para cada pré-candidato gastar – o valor será rateado pelas duas esferas do partido.