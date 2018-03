PSDB distribui convites para lançar campanha de Serra

Por Julia Duailibi

Agora está confirmado. O PSDB já começou a distribuir os convites para o ato de lançamento da campanha de José Serra a presidência. “Temos o prazer de convidar para o Encontro Nacional do PSDB, Democratas e PPS, que contará com a presença de José Serra”, diz o convite. O ato será no dia 10 abril, das 9h às 13h, no Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília. “Ao final do evento será divulgado um documento conjunto”, conclui o convite, que é assinado por Rodrigo Maia, presidente do DEM, Sergio Guerra, presidente do PSDB, e Roberto Freire, que preside o PPS.