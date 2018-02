PSD ganha peso em chapa de vereadores liderada pelo PSDB em São Paulo

Atualizado às 22h20

Bruno Boghossian, do estadão.com.br

Depois de conquistar a vaga de vice na chapa de José Serra (PSDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o PSD do prefeito Gilberto Kassab ganhou peso também na coligação de vereadores liderada pelos tucanos. O “chapão” que deve ser protocolado na Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, 5, o PSDB ficou com 29 vagas entre os homens, o PSD tem direito a 22, o PR levará 14 às urnas e o DEM 12.

Kassab ganhou peso na coligação depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu uma fatia maior de tempo na propaganda eleitoral na TV ao PSD, na semana passada. Desde então, o prefeito passou a pressionar o PSDB para conseguir mais espaço para seus candidatos à Câmara Municipal. Como resultado, conseguiu que o PSDB abrisse mão de quatro vagas: duas ficaram com o PSD e duas foram para o PR, aliado de Kassab.

Parte do comando tucano nega que tenha respondido a pressões do prefeito e alegam que o PSD só ganhou espaço porque pré-candidatos do PSDB desistiram de disputar a eleição ou tinham um potencial de votos baixo demais.

Levando em consideração também o número de mulheres – que devem compor 1/3 da chapa, segundo a legislação eleitoral – o PSD se iguala ao PSDB: cada um vai lançar 37 nomes. O PR deve ter 20 e o DEM, 16. A chapa completa deve ser confirmada nesta sexta-feira.

Numerologia. Disputado entre os tucanos cotados para “puxar votos” para o partido, o número 45.000 na urna eletrônica ficará com Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas. Ele venceu, em um sorteio, o direito de usar o código. Quem também queria a marca era o ex-secretário de Cultura, Andrea Matarazzo, que agora será inscrito sob o número 45.450.