PSB oficializa Paulo Skaf para concorrer ao governo de São Paulo

Por Wellington Bahnemann

O PSB de São Paulo oficializou a candidatura do empresário Paulo Skaf ao governo do Estado de São Paulo. O nome foi ratificado na convenção estadual do partido encerrada há pouco. Em seu discurso, Skaf enfatizou a intenção de investir na educação. Ele pretende promover a integração entre o ensino médio e o técnico e promover o ensino em tempo integral para os alunos do ensino fundamental. O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) destacou que essa integração foi promovida no Senai e obteve bons resultados.

Mariane Pinotti será a candidata ao cargo de vice-governadora pelo partido. Ela é médica e filha do ex-deputado federal Aristodemo Pinotti (DEM), que morreu em julho de 2009. Mariane ocupou o cargo de secretária municipal da Saúde em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo.