Protestos levam cententas à avenida Paulista

Manifestantes participaram do Grito dos Excluídos, cujo lema este ano é “Pela vida grita a Terra… Por direitos, todos nós”, na manhã desta quarta-feira, 7, na avenida Paulista em São Paulo. O ato é organizado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e conta com apoio de outras entidades.

Também na avenida Paulista, cerca de 500 pessoas aderiram ao Caras Pintadas contra a Corrupção, de acordo com estimativas da Polícia Militar. O ato foi um dos vários marcados por meio das redes sociais previstos para esta quarta. A manifestação foi pacífica e não houve registro de incidentes. Em Brasília, 25 mil participaram da Marcha Contra a Corrupção. / Com informações da rádio Estadão ESPN