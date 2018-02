Procuradoria de MG quer tirar sites do ar

Por Eduardo Kattah, de Belo Horizonte

A Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais (PRE-MG) solicitou que sejam retirados da internet os sites de apoio ao ex-ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que disputaram no último domingo uma prévia para a escolha do pré-candidato do PT ao governo de Minas.

A consulta interna foi vencida por Pimentel. A PRE-MG citou os endereços www.queropatrus.com.br, www.optqueagentequer.com.br – criados para divulgar a pré-candidatura do ex-ministro. Outro endereço que é alvo da procuradoria é o http://ptparatodos.blogspot.com, em apoio o ex-prefeito.

Conforme a Procuradoria, “as afirmações de que os sites destinam-se à discussão intrapartidária não passam de mera tentativa de fazê-los escapar do controle da Justiça Eleitoral e do cumprimento das normas que regem a propaganda eleitoral”.

A PRE-MG pede que a Justiça Eleitoral determine a retirada dos sites e obrigue os provedores a fornecerem os dados cadastrais dos usuários que criaram as páginas, p”ara que se possa, posteriormente, promover sua responsabilização pela propaganda extemporânea”.