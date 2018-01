Procuradora acusada de envolvimento no mensalão do DEM se descontrola em julgamento

Vannildo Mendes, de o Estado de S. Paulo

A procuradora da República Deborah Guerner, afastada do cargo por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção deflagrado pela operação Caixa de Pandora, se descontrolou, no julgamento realizado nesta quarta-feira, 6, no Conselho Nacional do Ministério Público. Durante leitura do relatório pelo relator Luiz Moreira, Deborah começou a se descontrolar, acusando que está sendo alvo de prejulgamento e de linchamento moral, e que os verdadeiros bandidos estão impunes. “Cadê os políticos”, gritou. “Não tenho nada a ver com isso. Estão se baseando na palavra de dois bandidos”, disse, referindo-se, possivelmente, ao ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa, e o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, que a acusaram, durante as investigações, de recebimento de propina para atrapalhar as investigações.

Deborah reclamou também do procurador-geral, Roberto Gurgel, que preside neste momento a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela é julgada juntamente com o ex-procurador geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, também acusado de corrupção, recebimento de propina e formação de quadrilha, no âmbito da Operação Caixa de Pandora.

