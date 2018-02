Procurador eleitoral pede a promotores atenção para irregularidades nas listas do PSD

O procurador eleitoral substituto de São Paulo, André de Carvalho Ramos, enviou nesta sexta-feira, 22, um mensagem aos promotores eleitorais na qual recomenda que prestem atenção ao processo de coleta de assinaturas para criação de novos partidos. O pedido cita o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e os problemas denunciados nas listas de assinaturas para formar seu futuro partido, o PSD.

Na sua recomendação, o procurador eleitoral relembrou as regras que o processo de coleta e verificação das assinaturas deve respeitar. Além disso, indica maneiras como o Ministério Público Eleitoral deve participar do processo.

Na quinta-feira, 21, o prefeito afirmou que cabe à Justiça conferir a autenticidade das assinaturas reunidas para a criação do PSD, depois que uma perícia, feita a pedido do jornal Folha de S.Paulo, constatou falsificações em listas de filiações no Rio de Janeiro e em São Paulo.