Processo de transição em SP começa amanhã

Após descansar por dois dias em seu sítio em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, o governador eleito do Estado, Geraldo Alckmin, deve iniciar amanhã os trabalhos de transição do governo paulista. O QG alckmista será no edifício Cidade, na Rua Boa Vista, mesmo local em que funcionou o gabinete de transição do ex-governador José Serra, em 2006.

Coordenada pelo deputado estadual Sidney Beraldo, a equipe contará ainda com o deputado federal Silvio Torres, o ex-secretário de transportes de São Paulo Jurandir Fernandes e o secretário pessoal de Alckmin Orlando Baptista.

Após a confirmação de sua vitória, no primeiro turno, Alckmin se dedicou quase que exclusivamente a angariar votos para Serra. Nesse período, a transição no Estado permaneceu praticamente adormecida. Agora, a prioridade será dar continuidade aos projetos em andamento no Estado e definir os nomes que irão compor o secretariado paulista.