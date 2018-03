Previsibilidade é conquista do trabalhador, diz líder do PMDB

Eduardo Bresciani

BRASÍLIA – Anfitrião de um almoço com líderes da base para afinar o discurso sobre o salário mínimo, o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), afirmou que a base está coesa e que tem argumentos para defender o valor de R$ 545, proposto pelo governo.

“Dá para ganhar e de uma maneira consciente. Nós ouvimos do governo de que este é o número possível. Existem argumentos técnicos, coerentes neste sentido. Daqui a alguns meses, com essa política, o salário mínimo vai para R$ 613. Essa previsibilidade é uma conquista do trabalhador”, afirmou Alves.

A Câmara realiza nesta tarde uma comissão geral para debater o tema. Enquanto o governo defende R$ 545, as centrais sindicais tentam aprovar R$ 560 e o PSDB insiste em R$ 600.