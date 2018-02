‘Preste atenção neste cara’, o slogan de Duda para Skaf

Por Flávia Tavares e Julia Duailibi

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, deve se lançar pré-candidato ao governo do Estado nesta sexta-feira, com o slogan “Preste atenção neste cara”, criado pelo marqueteiro Duda Mendonça.

O PSB tenta dar musculatura à pré-candidatura do empresário, negociando alianças com partidos nanicos, como PSL, PRP, PHS e PTC – sozinho, o partido tem apenas 1,4 minuto de programa eleitoral na TV. Também estão em curso negociações com o PP, que poderia engordar em mais um minuto a exposição na televisão. O PP, no entanto, estuda lançar Celso Russomanno.

A partir do dia 28, o PSB terá direito a 40 inserções em rádio e TV. Todas serão cedidas ao pré-candidato.