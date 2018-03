Presidente nacional do PSB convoca militantes para lutar em defesa de casal Capiberibe

Estadão.com.br

SÃO PAULO – O governador de Pernambuco e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Eduardo Campos, convocou em nota divulgada nesta terça-feira, 1, militantes do partido em prol do casal João e Janete Capiberibe, eleitos senador e deputada federal. Eles estão impedidos de assumir, por terem sido barrados pela Lei da Ficha Limpa sob acusação de compra de votos a R$ 26 cada em 2002.

Eduardo Campos afirmou que partido está solidário contra a cassação “inconstitucional, injusta e imotivada”.

Leiam a íntegra da nota:

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2011.

Ofício CEN nº 002/2011

Prezado (a) Companheiro (a),

Como é do seu conhecimento, os companheiros Janete e João Alberto Capiberibe, eleitos e reeleitos deputada e senador pelo Estado do Amapá, estão tendo seus mandatos, pela segunda vez, cassados, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A cassação é inconstitucional, além de injusta e imotivada, mas é igualmente um atentado contra a reiterada vontade do eleitorado amapaense.

Desta feita, a segunda cassação, inédita até mesmo nos áureos tempos da ditadura militar, representará de fato, a suspensão dos direitos políticos desses nossos bravos correligionários por tempo indeterminado, pois, sem mandato, estarão inelegíveis para qualquer cargo no Amapá enquanto Camilo Capiberibe, filho do casal, for governador do Estado.

Nosso Partido está solidário com os companheiros Capiberibe, e eu convoco todos os militantes para participar dessa campanha de defesa dos mandatos legitimamente conquistados nas urnas. Sugiro manifestações nos parlamentos nos quais tivermos voz, convocação de solidariedade junto aos sindicatos e demais entidades do movimento social, entrevistas à imprensa, e a realização de campanha que vise a angariar o maior número de adesões ao ‘Abaixo-assinado em defesa dos mandatos e da soberania do voto’, acessando www.justicaparaoscapiberibes.com.br

Saudações socialistas,

Governador Eduardo Campos