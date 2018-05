Presidente Lula diz que ‘processo eleitoral não pode estragar o momento do Brasil’

Por Anna Ruth Dantas, de Natal (RN)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o processo eleitoral não pode atrapalhar o momento vivido pelo Brasil. Durante a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento no bairro de Pajuçara, na zona norte de Natal, ele destacou: “queria pedir uma coisa, não deixem que o processo eleitoral estrague o que está acontecendo no Brasil, estamos em um momento excepcional e precisa de continuidade. No que depender de mim todos os avanços serão mantidos”.

No discurso, o presidente Lula fez um balanço sobre a administração e destacou os “avanços” em programas sociais como Luz para Todos e as melhorias na saúde.

