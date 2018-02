Dilma vai participar de homenagem a Lula na Unasul

Fonte: Agência Brasil

A presidente eleita, Dilma Rousseff, vai participar de uma jantar em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferecido pela União das Nações Sul-Americanas (Unasul). O jantar está marcado para a próxima quinta-feira, 25, em Georgetown, capital da Guiana. De acordo com a assessoria, ainda não há previsão de que Dilma participe da reunião da Unasul, que ocorre na próxima sexta-feira, 26.

Nesta segunda-feira, 22, pela manhã, Dilma se reuniu com a coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Miriam Belchior, e mais dois assessores na Granja do Torto, local onde a presidente eleita está morando desde a semana passada. Também participou da reunião o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa.

Na parte da tarde, o ministro da Fazenda, Guido Mantega chegou à Granja do Torto para reunir-se com a presidente eleita. Eles deverão seguir para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

Na semana passada, ela disse ao vice-presidente eleito, Michel Temer, que até o dia 15 de dezembro quer anunciar todos os seus ministros. Até lá, a presidente eleita deve fazer anúncios em bloco, dividido pelas áreas do governo, a começar pela equipe econômica.

Na semana passada, em meio a rumores de que o ministro da Fazenda permaneceria à frente da pasta, Dilma se reuniu com Guido Mantega. Ela também teria marcado uma conversa para essa semana com o atual presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. De acordo com a assessoria, essa conversa ainda não está marcada na agenda da presidente eleita.

Atualizado às 14h35