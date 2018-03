Presidente do PT tem alta e retoma agenda de campanha

Andrea Jubé Vianna

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, saiu de alta, pouco depois das 11 horas, do Hospital do Coração do Brasil, em Brasília, onde passou a noite internado. Segundo a equipe de cardiologistas que o acompanhou, ele sofreu uma crise de hipertensão, provocada por estresse, mas já se recuperou.

Os resultados dos exames a que ele se submeteu, inclusive um teste de esforço físico logo no início da manhã, apontaram que a pressão dele se normalizou e o quadro geral de saúde é estável. Mas ele terá de ficar de repouso hoje e amanhã.

Aos 53 anos, o dirigente petista leva uma vida sedentária, mas não fuma. Mesmo assim, ele terá de adotar hábitos saudáveis, como caminhadas diárias, para evitar novas crises. “Ateh outubro, caminhada eh o que nao vai faltar. Brincadeira Dr Joao, vou ser disciplinado”, brincou o petista em seu Twitter (@zedutra13).

Se os médicos autorizarem, Dutra retoma a agenda de campanha a partir de quinta-feira (8). Isso significa que ele não acompanhará os primeiros dias de campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. Hoje ela faz caminhada em Porto Alegre (RS) e amanhã estará em São Paulo.

Longe da campanha, Dutra vai se dedicar a outra paixão: ao futebol. Hoje ele vai assistir, de casa, ao jogo da semifinal da Copa do Mundo entre Uruguai e Holanda. Dutra quer ver o desempenho do craque uruguaio Loco Abreu, que joga no Botafogo, time pelo qual ele torce.