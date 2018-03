Presidente do PT diz ter ‘total confiança’ em Palocci

Daiene Cardoso, da Agência Estado

O deputado estadual Rui Falcão (SP), presidente nacional do PT, saiu em defesa, nesta segunda-feira, 16, do ministro chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, sobre sua evolução patrimonial nos últimos anos. De acordo com Falcão, o partido confia no ministro e não há mais esclarecimentos a serem feitos. “Temos total confiança em relação ao ministro Palocci”, disse Falcão, após encontro com dirigentes do PC do B, PDT e PSB, em São Paulo, para discutir a proposta de reforma política.

Para o presidente do PT, Palocci já esclareceu a origem de seus bens a Receita Federal e não há dúvidas sobre sua honestidade. “Nada mais há a dizer sobre esse tema que está suficientemente esclarecido”, afirmou. Falcão reafirmou que, independente da oposição exigir explicações do ministro, o PT continuará apoiando Palocci. “Vamos continuar sustentando que não há nada que pesa contra Palocci”, disse.

Nesta segunda, Rui Falcão participou de reuniões sobre reforma política com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, com o ex-governador José Serra (PSDB).