Presidente do PP confirma troca de Negromonte por Aguinaldo Ribeiro

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O presidente do PP, senador Francisco Dornelles (RJ), confirmou agora há pouco no Congresso a substituição do Ministério das Cidades de Mário Negromonte por Aguinaldo Ribeiro. Ele disse ter recebido um telefonema da Presidência da República comunicando a troca.

“Acabo de receber um telefonema da Presidência da Republica dizendo que aceitou o pedido de demissão do ministro Mário Negromonte e o Palácio está anunciando a nomeação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para o cargo”, disse o presidente do partido.

Aguinaldo Ribeiro, atual líder da bancada do partido na Câmara, é um parlamentar de primeiro mandato, pouco conhecido na Casa. Tão desconhecido que o próprio presidente do PP, senador Francisco Dornelles (RJ), confundiu-se ao citar seu nome. Durante a rápida entrevista em que anunciou a troca, Dornelles chegou a chamar o novo ministro de “Aguinaldo Muniz”. Apesar da gafe, Dornelles afirmou que o indicado é “competente, trabalhador e muito representativo para a bancada”.

Demissão. A substituição de Mário Negromonte já estava acertada em acordo firmado entre Dilma, o PP e o governador da Bahia Jaques Wagner. O acordo foi fechado durante assinatura da ordem de serviço para o início das obras de revitalização urbanística da bacia do rio Camaçari, região metropolitana de Salvador. Na ocasião, Negromonte, que pertence ao PP da Bahia, já aparentava constrangimento ao participar do evento, junto com a presidente Dilma Rousseff, do governador da Bahia, Jaques Wagner, e de cinco colegas de ministério.

