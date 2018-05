Presidente do Conselho de Ética quer votar processo contra Vargas antes do recesso

Daiene Cardoso e Erich Decat



Brasília – O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Ricardo Izar (PSD-SP), disse na tarde desta quarta-feira, 8, que vai pedir para que o futuro relator do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado André Vargas (PT-PR) acelere a apresentação do parecer.



Embora o prazo regimental para votação do relatório seja de 90 dias úteis, contados a partir desta quinta, 10; o objetivo é definir o futuro do petista antes do recesso de julho. “Vamos pedir para o relator ser o mais rápido possível”, disse Izar.

Na sessão de instauração do processo disciplinar, foram sorteados os nomes dos deputados Júlio Delgado (PSB-MG), Renzo Brás (PP-MG) e Roberto Teixeira (PP-PE) para a relatoria da representação contra Vargas.

O presidente do Conselho de Ética acredita que já será possível apresentar um relatório preliminar no dia 22, logo após a Semana Santa. Mesmo licenciado, Vargas será chamado para apresentar a defesa e testemunhas poderão ser convidadas para depor no Conselho de Ética.