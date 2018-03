Presidenciáveis receberão propostas sobre habitação em setembro

Roberto Almeida

O Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Fnshdu) entrega no início de setembro um documento aos três presidenciáveis com propostas para a área de moradia. A intenção é aperfeiçoar o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

A base para as demandas do fórum é a Agenda Nacional de Habitação, documento que pede revisão os valores das unidades habitacionais. O texto afirma que deve haver uma acréscimo de 35% para imóveis em regiões metropolitanas – hoje ao custo de R$ 52 mil – para chegar “no mínimo” a R$ 70 mil.

Nos demais municípios, o valor deve ser acrescido em 25% e atingir, no mínimo, R$ 53 mil. A preocupação é de prevenir o inchaço populacional em regiões carentes de infraestrutura e garantir que novos imóveis sejam construídos em áreas mais próximas dos centros urbanos.