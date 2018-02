“O pré-sal é o nosso passaporte para o futuro”, afirma Dilma durante Exame Fórum

Por Rodrigo Alvares

A pré-candidata à presidência da República Dilma Rousseff (PT) participou nesta segunda-feira do 2º Exame Fórum, em São Paulo. Na pauta do debate, “A construção da 5ª maior economia do mundo”. Em discurso de cerca de meia hora para empresários, a petista afirmou que “o pré-sal é o nosso passaporte para o futuro”. O presidenciável tucano José Serra deve falar a partir das 16h40.

12h35 – Dilma: “Nós provamos que é possível encarar o déficit habitacional”.

12h33 – “Temos um grande problema que é o crack”, declara Dilma, que fala sobre as ações do gov erno federal para a Segurança Pública.

12h31 – “O sucesso da política de crescimento do presidente Lula é inequívoco, trouxe a mobilidade social. As pessoas sabem que a vida pode mudar e que a mudança de vida pode elevar padrão de consumo”.

12h27 – “É sabido que a partir de 2003, quando começa a política industrial do governo Lula, implantou a volta da indústria naval. O governo Lula deixa várias vantagens que devem ser ampliadas”, diz a pré-candidata. Dilma afirma que é preciso manter s garantias democráticas do Brasil em relação a outros países emergentes e recebe aplausos da plateia.

12h25 – “Temos outras vantagens com outros países em relação ao diferencial em energias não renováveis, como o pré-sal. O pré-sal é o nosso passaporte para o futuro”.

12h22 – Dilma: “Se o Brasil não tiver escolas de ensino profissional de ensino médio e superior não daremos salto na questão das nossas capacitações do mercado e do ensino para a formação de tecnólogos”.

12h18 – “Outro elemento fundamental é a educação de qualidade. Sem sombra de dúvida, não podemos falar de educação de qualidade sem colocar no centro a questão do professor. Sabemos que muitos professores no Brasil não têm formação superior. Muito da qualidade da educãção vem disso”, afirma a petista.

12h16 – Dilma: “Outra questão que temos de aprofundar é o crescimento sustentado do País. A partir de 2014, temos como ter um crescimento de 5,5%”. “Um grande desafio que temos é a ampliação de investimentos públicos e privados como o PAC”.

12h12 – “Hoje 70% da população é de classe AB e C. O ponto de vista da qualidade do desenvolvimento para isso precisa mantes um patamar mínimo de classe média no Brasil. Aí, talvez seja preciso mais de uma década.

12h06 – A pré-candidata petista acaba de começar seu discurso. “Estamos diante de um momento excepcional no Brasil. Temos um horizonte de oportunidades”, disse. “O Brasil tirou da miséria 24 milhões de brasileiros, mas tem outros que precisamos tirar desta situação”.

11h58 – Dilma Rousseff acaba de entrar na sala onde ocorre o debate.