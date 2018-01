Presidência da Assembleia afirma ter cumprido critérios para instalação de CPIs

Em nota divulgada nesta terça-feira, 19, a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo informou que a instalação das CPIs na Casa seguiu os “critérios estabelecidos pelo Regimento Interno”. O esclarecimento veio após as comissões serem suspensas por liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O desembargador Armando Toledo acatou o pedido feito pelo deputado Antonio Mentor (PT) segundo o qual os requerimentos das CPIs não atendiam requisitos mínimos para justificar a instalação.

Leia a íntegra da nota.

“RESPOSTA LIMINAR CPIs

O processo de protocolo e instalação das CPIs seguiu os parâmetros e critérios estabelecidos pelo Regimento Interno da Casa.

A Assembleia Legislativa irá oferecer, no momento oportuno, todas as informações solicitadas pelo Tribunal de Justiça, procedimento considerado fundamental pelo relator para que reaprecie sua decisão, como deixou expressamente consignado na liminar.

