Prefeito de Salvador aceita convite para se filiar ao PP

Tiago Décimo

SALVADOR – Pouco mais de um mês depois de ter a filiação suspensa do PMDB – e de pedir para sair do partido ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) -, o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, aceitou o convite do Partido Progressista (PP) para ingressar na legenda. Carneiro, que também negociava com o PV, acredita que a aproximação com o grupo do ministro das Cidades, o baiano Mário Negromonte, vai ajudar a trazer mais recursos para a capital baiana, que sofre com uma grave crise financeira.