Prefeito de Paraopeba (MG) ameaça de morte líder do PMDB local

Carolina Spillari, do estadão.com.br

O servidor público e presidente do PMDB, em Paraopeba (MG), Wilson de Campos Rocha foi ameaçado de morte no último sábado, 9, enquanto assistia ao jogo do Brasil. O prefeito da cidade, Marcelo Carvalho da Silva (PT), foi até a casa de Wilson e disparou três tiros para cima e mais um na direção dele, mas acabou não acertando, contou a filha de Wilson, Tatiane de Oliveira Campos. Um vídeo que circula na internet teria registrado o momento dos disparos

Segundo ela, os dois seriam adversários políticos. Wilson teria entrado com uma ação pública contra Carvalho da Silva e esse seria o motivo da ira do prefeito.

De acordo com a Polícia Civil, uma pistola semiautomática 380 teria sido usada na tentativa de homicídio. Não foi confirmado por qual crime o prefeito deverá responder. Carvalho da Silva prestou depoimento durante duas horas e foi liberado. Ele deverá responder a inquérito policial.