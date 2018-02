Prefeito de Palmas é flagrado em vídeo com Carlinhos Cachoeira

O prefeito de Palmas (TO), Raul Filho (PT), aparece em vídeo fazendo negociações de campanha com o contraventor Carlinhos Cachoeira. As imagens foram encontradas durante a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, mesma que prendeu Cachoeira, e foram divulgadas pelo programa Fantástico nesse domingo, 1º.

Na conversa de quase 1 hora, ocorrida em 2004, Raul Filho oferece cargos no governo a pessoas ligadas a Cachoeira em troca de recursos para sua campanha à Prefeitura. “Eu posso falar que dou uma posição para você no show. E tem como disponibilizar uma verba aí. Aí você vê com o Alexandre aí. Qual o nicho que a gente pode participar posteriormente”, disse Cachoeira ao prefeito.

De acordo com a reportagem, semanas depois, o contraventor se reuniu com um suposto assessor do prefeito para discutir valores (R$ 150 mil) e a forma de pagamento.

À reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Palmas informou não ter localizado Raul Filho para comentar as denúncias.