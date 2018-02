Prefeito de Duque de Caxias será anfitrião de José Serra nesta quinta-feira

Por Luciana Nunes Leal

O prefeito de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), José Camilo Zito dos Santos (PSDB), será o anfitrião do tucano José Serra na próxima quinta-feira. “Vamos nos encontrar em frente ao Teatro Raul Cortez e caminhar pelo calçadão. Vou mostrar o centro de Caxias para o Serra. Será a partir das 18 horas. Claro que meu trabalho não tem hora, mas marquei fora do horário do expediente”, diz Zito.

Presidente regional do PSDB, o prefeito é um importante cabo eleitoral de Serra na Baixada Fluminense. Já em relação aos candidatos ao governo e ao Senado da coligação PV-PSDB-DEM-PPS, ainda está reticente. Zito esteve no lançamento do deputado Fernando Gabeira (PV) como pré-candidato ao governo, mas não esconde a afinidade com o governador Sérgio Cabral (PMDB), que disputa a reeleição. Também é muito próximo do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, candidato ao Senado pelo PMDB, na chapa de Cabral.

Os candidatos a senador da aliança de oposição são o ex-prefeito Cesar Maia (DEM) e o ex-deputado Marcelo Cerqueira (PPS). “Tenho uma amizade muito grande com Picciani, é verdade. Vou conversar com o Serra, vou fazer o que for mais importante para a campanha do Serra”, promete Zito.