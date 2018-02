Prefeito de Curitiba anuncia equipe via Twitter

Evandro Fadel, de Curitiba

O prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), utilizou-se, na manhã de desta terça, do Twitter, onde tem 1.46 seguidores, para anunciar alterações no secretariado. “Em primeira mão, os novos secretários da minha equipe”, escreveu. As mudanças foram necessárias para cobrir espaços deixados por secretários que passaram a fazer parte da equipe do governo estadual.



Com a saída do secretário da Comunicação Marcelo Cattani para ocupar o mesmo cargo no governo do Estado, o novo secretário da prefeitura é David Campos. Ele deixa a Chefia de Gabinete, cargo que será exercido por José Antônio Andreguetto, ex-secretário municipal do Meio Ambiente. Para esta secretaria foi convocada Marilza do Carmo Oliveira Dias, funcionária de carreira do município desde 1988.

O ex-assessor de Projetos Especiais Maurício Ferrante foi convidado para exercer o cargo de procurador jurídico no Porto de Paranaguá. Ducci anunciou que a assessoria passa a se chamar, a partir de agora, Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais e terá Hélio Renato Wirbiski como titular. A Assessoria Especial de Relações Institucionais, comandada por Luiz de Carvalho, também muda de nome e será a Secretaria Especial da Copa.