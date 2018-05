Prefeito de Campo Magro (PR) é cassado após ser acusado de diversas irregularidades

estadão.com.br

O prefeito de Campo Magro, José Pase (PMN-PR), foi cassado na noite de domingo, 4. A votação na Câmara de Vereadores da cidade, que fica na região metropolitana de Curitiba, terminou com seis votos a favor da cassação e três contra. Ainda no domingo à noite, tomou posse o vice-prefeito, Carlos Alberto de Oliveira Werneck (PSDB-PR).

Pese é acusado de diversas irregularidades, como a locação supostamente superfaturada de veículos para a prefeitura e a contratação, por meio do Diário Oficial do município, de empresa terceirizada que recebia quase R$ 2,5 milhões, segundo o jornal Gazeta do Povo.

A sessão que levou à cassação do prefeito durou todo o domingo, tendo começado às 9h30 e sido concluída após às 21h. O prefeito, que não estava presente na votação, ainda pode recorrer ao Tribunal de Justiça (TJ) para que a decisão seja revista.