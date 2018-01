Pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de São Paulo debatem na zona leste

Os quatro pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de São Paulo participam do terceiro debate promovido pelo partido antes das prévias que escolherão o candidato tucano na disputa municipal de outubro. Participam do encontro realizado na zona leste da capital paulista os secretários estaduais Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia), e o deputado federal Ricardo Tripoli.

O evento é transmitido ao vivo pelo site Sua Metrópole – página criada pelo PSDB para promover as prévias.