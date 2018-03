Prazo para impugnações em São Paulo só deve se encerrar em agosto

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo (PRE-SP) informa que o prazo para impugnações no Estado de São Paulo deverá se encerrar apenas no início de agosto. As impugnações, segundo a legislação eleitoral, têm de ser feitas em até cinco dias após a publicação, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do edital com os pedidos de registro de todos os candidatos em cada Estado.

Em razão do volume de pedidos de registro em São Paulo (mais de 2.500), o TRE paulista decidiu publicar 4 editais divididos por partidos e coligações e em datas distintas – portanto, a PRE-SP trabalhará com 4 diferentes prazos para impugnações. Também em razão do volume de trabalho, parte da PRE-SP vai funcionar no próprio Tribunal. Uma estrutura provisória foi instalada no TRE-SP e cerca de 20 servidores da Procuradoria serão deslocados para lá, trabalhando inclusive nos finais de semana.

A previsão do TRE-SP é de publicar amanhã (14/07) o primeiro edital, outro no dia 20 de julho, o terceiro em 23 de julho e o último em 27 de julho. Se esse cronograma se confirmar, o primeiro prazo para a PRE-SP impugnar as candidaturas se encerrará no dia 19 de julho e o último no dia 1º de agosto.

Fonte: Procuradoria Regional Eleitoral

