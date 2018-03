PR abre processo contra Mabel

Eduardo Bresciani

BRASÍLIA – O PR abriu nesta quinta-feira, 10, um processo no seu Conselho de Ética contra o deputado Sandro Mabel (PR-GO). O processo tinha sido anunciado para a quarta-feira passada, mas o partido vinha protelando a decisão. Apesar do processo, a tendência é que o deputado não seja expulso do partido.

Mabel enfrentou a pressão do governo e do seu partido e foi candidato na semana passada à Presidência da Câmara recebendo 106 votos no pleito que elegeu Marco Maia (PT-RS). O partido, em retaliação, anunciou que abriria um processo para a expulsão imediatamente, mas só confirmou a ameaça nesta quinta.

A nota do partido que anuncia a decisão, porém, já mostra que a pena poderá ser alternativa. “A instauração do processo no Conselho de Ética do Partido da República deu início a um rito que vai decidir sobre a culpa e o consequente grau de pena que deve ser proposta para punir a conduta desobediente de Mabel. O Conselho escolheu Marilo Costa (PR-PB) para presidir o partido e pediu que preventivamente Mabel seja impedido de representar o partido no parlamento e a dissolução do diretório em Goiás, presidido por Mabel.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da abertura do processo, a possibilidade de expulsão é pequena. Deputados do partido estão em defesa do colega e sugerem uma pena alternativa, como advertência ou suspensão. “Quando um filho faz uma coisa errada você briga, xinga e até dá umas palmadas, mas não manda ele para fora de casa. O Sandro é como um filho pra gente”, argumenta um deputado.