Posse de Dilma transforma mulher de Michel Temer em musa do Twitter

Olívia Fraga

A vice primeira-dama Marcela Temer virou o 3º tópico mais comentado do Twitter. A mulher do vice-presidente Michel Temer teve aparição de meteoro ao lado do marido durante a posse de Dilma Rousseff. De trança e blusa marrom marrom (com um dos ombros à mostra), Marcela Tedeschi Araujo Temer roubou a cena. Seus 10 minutos de fama na TV bastaram para transformá-la em sensação na rede – a loira é 43 anos mais jovem que o marido. Filha de um microempresário e dona de casa, Marcela conheceu o líder do PMDB em Paulínia em 2002. Casou-se meses depois, aos 21 anos.