Portal ligado a FHC será lançado em junho com novos blogueiros

Julia Duailibi

O Observador Político, portal de debate a ser lançado pelo IFHC, deve entrar no ar no dia do aniversário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 18 de junho. O projeto, tocado pelo ex-secretário de Meio Ambiente paulista, Xico Graziano, prevê a criação de um fórum de discussão na internet sobre temas relacionados a desenvolvimento e democracia.

“A proposta é que não seja partidário nem oposicionista”, afirma Graziano, que coordenou o programa de governo de José Serra, candidato derrotado à Presidência em 2010. Embora admita que será tarefa difícil, o ex-secretário diz que trabalhará para que o portal não se torne um painel de críticas ao governo Dilma Rousseff.

Entre os futuros blogueiros do Observador Político, está o ex-secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Pedro Abramovay, que deixou o cargo em janeiro, após polêmica em torno de declarações sobre o fim da prisão para pequenos traficantes.