Portal do Ministério do Planejamento retira do ar matéria sobre Índio da Costa

Rodrigo Alvares

Atualizado às 13h50



O portal do Ministério do Planejamento apagou de seu canal no YouTube a íntegra de reportagem do Jornal da Noite (Band) que foi ao ar no dia 19, na qual José Serra (PSDB), Sérgio Guerra (PSDB), Dilma Rousseff (PT), José Eduardo Dutra (PT) e Paulo Bernardo (PT) repercutem as declarações feitas pelo vice na chapa do tucano, Índio da Costa (DEM), de que o PT é ligado às FARC e ao narcotráfico. Na matéria – que estava em destaque no site desde ontem, Bernardo chama Índio de “idiota”.

Depois de ser contatada pelo Radar Político sobre o vídeo, a assessoria de imprensa da pasta retirou a reportagem do ar no início da tarde de hoje e a substituiu por uma matéria da NBR sobre o “Minha Casa, Minha Vida”. Nenhum assessor do ministério foi encontrado para comentar a mudança. Entretanto, o site da TV Bandeirantes mantém a reportagem no ar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais cedo, a assessoria do ministério declarou ao blog que “todas as matérias que saem em meios eletrônicos são uma espécie de clipping eletrônico” das declarações do ministro Paulo Bernardo. No entanto, na capa do portal apresentava uma chamada para o “MP no YouTube” com uma foto de Índio da Costa. “A imagem que aparece não deveria ser do Índio, o foco é no que o ministro diz”, afirmou o assessor. A foto no blogroll do portal foi substituída por uma de Paulo Bernardo.

Antes

Depois

Questionado sobre a razão de o título do vídeo ser “Vice de Serra, índio da Cosa liga PT a narcotráfico e guerrilha”, o assessor declarou que “foi um erro do estagiário, eu ainda não tinha visto”. “Ainda bem que você me avisou”, finalizou.

Abaixo, o texto publicado pelo Ministério do Planejamento no YouTube que foi retirado do ar:

“Vice de Serra, índio da Cosa liga PT a narcotráfico e guerrilha

A polêmica envolvendo as declarações de Indio da Costa contra o PT chegou aos portais do governo federal na internet. Desde ontem, a seção “MP no Youtube” no site do Ministério do Planejamento disponibiliza no link http://www.planejamento.gov.br/ a íntegra de uma reportagem do Jornal da Noite, da Band, em que José Serra, Dilma Rousseff, Sérgio Guerra, José Eduardo Dutra e Paulo Bernardo repercutem o caso. O vídeo, porém, já foi retirado do site do partido, mas a polêmica deve terminar na Justiça.”