Portal da Câmara retira links de sites de deputados

Com o início do período eleitoral, o Portal da Câmara dos Deputados retirou do perfil dos parlamentares os endereços, links e mecanismos de redirecionamento para sites pessoais externos. A medida segue a legislação vigente (Lei 9.504/97) que proíbe a propaganda eleitoral em páginas oficiais ou hospedadas por órgãos ou entidades da administração pública.

O internauta ainda poderá consultar as informações institucionais dos deputados, preservando a transparência e a prestação de contas da atividade parlamentar. Permanecem disponíveis no portal a relação dos projetos de sua autoria; projetos relatados; uso da cota para exercício da atividade parlamentar; discursos em plenário; biografia; participação em comissões; votações; e presença em comissões e no Plenário.

Fonte: Agência Câmara