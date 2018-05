Portais não terão de convidar todos os candidatos para debates

Da Sucursal de Brasília

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou claro hoje que os portais da internet têm grande liberdade para promover debates entre candidatos que disputam cargos na eleição deste ano. Ao contrário do que ocorre com as emissoras de rádio e TV, que são concessões públicas, os portais estão desobrigados de convidar todos os candidatos de partidos que elegeram deputados na última eleição e que continuam com representação na Câmara. O TSE posicionou-se sobre o assunto ao responder a uma consulta do deputado federal Miro Teixeira (PDT-RJ).