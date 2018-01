Por novo partido, Heloísa Helena ajuda na coleta de assinaturas

Isadora Peron, de O Estado de S.Paulo

A ex-senadora e atual vereadora de Maceió Heloisa Helena (PSOL-AL) publicou uma foto em seu Facebook onde aparece colhendo assinaturas para ajudar na criação do novo partido Rede Sustentabilidade, lançado no último sábado e que tem como uma das figuras centrais a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

“Nas ruas ajudando nossa querida Marina Silva na coleta de assinaturas para legalização da Rede”, escreveu a vereadora na rede social.

Para obter o registro na Justiça Eleitoral, a Rede precisa recolher, até setembro, cerca de 500 mil assinaturas de apoio em pelo menos nove Estados. Para poder disputar em 2014, todo o processo precisa ser concluído até um ano antes das eleições, ou seja, em 4 de outubro.

Heloisa Helena, que fundou o PSOL após ser expulsa do PT em 2003, foi uma das primeiras pessoas a anunciar que se juntaria à nova sigla de Marina. Além dela, devem entra para a Rede os deputados federais Walter Feldmann (PSDB-SP), Domingos Dutra (PT-MA) e Alfredo Sirkis (PV-RJ).