Políticos e personalidades lamentam a morte de José Alencar

“Alencar foi decisivo para a eleição de Lula”

(Cristovam Buarque, senador do PDT-DF)

“Registro minha tristeza pela morte do sempre vice-presidente José Alencar. O empresário competente a quem o Rio Grande do Norte deve desenvolvimento e milhares de empregos e o político de raro espírito público, são exemplos que o Brasil não pode esquecer.”

(José Agripino, presidente do Democratas)

“Um vice tão popular, tão consagrado quanto o presidente, é um caso para ficar na história”. “O Alencar talvez tenha sido mais importante na campanha do que no governo. Ele ajudou a quebrar o estigma sobre o Lula e tornou sua imagem mais palatável. Isso foi importantíssimo para ganhar a eleição”.

(Carlos Melo, cientista político)

“Alencar foi um empresário com grande sensibilidade social”, que “nunca escondeu suas convicções, mesmo aquelas contrárias às determinações do governo”. A nota, assinada pelo líder Duarte Nogueira, destaca que Alencar cativou o povo brasileiro com sua disposição e amor à vida, “lutando bravamente e sempre com alegria e bom humor”. “Certamente deixa um legado que fará parte de uma biografia digna dos grandes homens públicos”

(Liderança do PSDB na Câmara)

“O Brasil perde um grande homem, notável estadista. Que Deus dê a todos nós força para suprir a dor de sua ausência”.

(Paulo Maluf, deputado federal)

“Alencar foi importante para o governo corrigir suas rotas. Na eleição de Lula (em 2002) ele mostrou ao Brasil isso. Que um dos maiores empresários fez uma opção política por um projeto de desenvolvimento econômico e social. Foi importante em suas opiniões e postura. Nos momentos mais difíceis do governo, manteve sua posição de solidariedade e credibilidade”

(Edinho Silva, presidente do PT -SP e deputado estadual)

“Acompanhamos com muita solidariedade a luta de José Alencar pela vida. Tive oportunidade de estar com ele uma centena de vezes, internado ou no seu apartamento, e ele nunca baixou a guarda, ele sempre acreditava num sopro de vida, acreditava na sua recuperação, e essa crença fez com que ele adiasse tantas vezes o seu encontro com o criador. Acho que, chegando ao céu, o criador vai dizer: poxa, você resistiu, hein!”.

(Aécio Neves, senador (PSDB) e ex-governador de Minas Gerais)

“É fácil falar do Dr. José Alencar político, generoso, amigo, patriota e democrata. Difícil é seguir o seu exemplo, de coragem, de persistência, de atitude, de esforço e de dedicação, valores pelos quais deu a própria vida. Sua memória será eternizada nos corações brasileiros, em especial dos advogados, cuja missão social soube reconhecer ao sancionar, na condição de Presidente da República em exercício, legislação que protege a classe dos abusos da violabilidade de seus locais de trabalho. Nossa gratidão, nosso respeito, nossas homenagens.”

(Ophir Cavalcante, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil)

“José Alencar deixa um legado de correção e dignidade. Bem-sucedido na iniciativa privada, construindo quase do nada um grupo com faturamento de dois bilhões de dólares, Alencar também marcou de forma muito positiva sua passagem na vida pública. Foi importantíssimo como vice do presidente Lula. Primeiro, para ajudar a superar as resistências de alguns setores econômicos ao petista. E, depois, ao revelar-se uma voz crítica a apontar os erros do governo do qual ele fazia parte”

(Beto Richa (PSDB), governador do Paraná)

“Mesmo nos momentos de maior sofrimento pessoal, transmitia otimismo permanente e fé inquebrantável. A perda de José Alencar é imensa, devido à grande estatura que ele alcançou na sua vida, seja como empresário, seja como político. Sempre de forma irreparável e exemplar. Lamento profundamente a morte desse mineiro que não conhecia fronteiras e acreditou sempre no Brasil. Transmito em meu nome e em nome da presidente Dilma Rousseff a solidariedade à família e aos amigos nessa hora triste”

(Michel Temer, vice-presidente da República)

“Ele foi um industrial ousado e um líder empresarial que soube, com sabedoria e espírito empreendedor, construir o maior grupo têxtil do país. Político habilidoso, ajudou, com a mesma tenacidade que lutou pela vida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a recolocar o Brasil no caminho do crescimento e projetar o país no exterior. Perdemos um grande amigo e um brasileiro exemplar”

(Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI))

“A vida é o bem maior do ser humano; zelar por ela é uma responsabilidade intransferível. José de Alencar deixa uma lição que não será esquecida, pela coragem com que defendeu a vida, sem nunca perder a alegria.”

(Alencar Burti, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP)

“Ele foi um extraordinário exemplo de ser humano, que nos deu a todos inigualáveis lições de vida, de luta e de fé”

(Jorge Hage, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União)

“Ele é um exemplo de fé, coragem e determinação. A característica do vencedor é nunca desistir. E ele nunca desistiu”

(Lincoln Portela (MG), líder do PR na Câmara)

“Sua passagem pela Defesa foi fundamental para tranquilizar um setor que se encontrava imerso numa crise em razão da deterioração, à época, da relação civil-militar. Seu esforço apaziguador e sua habilidade política de mineiro prepararam o terreno sobre o qual se alicerçaram as bases para a modernização da nova Defesa do Brasil”

(Nelson Jobim, ministro da Defesa)

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de José de Alencar, um grande homem que foi valente na luta para superar a doença, que, infelizmente, o levou. Eleito vice-presidente da República na chapa do presidente Lula, teve um papel de destacado no processo de desenvolvimento do Brasil que beneficiasse tanto o trabalhador como os empresários, especialmente àqueles ligados ao setor produtivo. Manteve uma luta feroz contra a especulação financeira e contra os juros altos. Alencar foi um exemplo para todos os brasileiros que lutam pela consolidação da democracia e por um país mais justo e solidário”

(Direção Nacional da Força Sindical)

“O passamento dele nos traz muito pesar. Sempre foi um político com espírito democrático, conciliador e tolerante. Ele defendeu suas ideias sem nunca afrontar o presidente de quem era vice, mas nunca deixou de manifestar sua discordância em determinados momentos da política econômica”

(Mendes Thame, presidente do PSDB-SP e deputado federal)

“Perdemos um grande brasileiro, um grande político, um gladiador pela vida, um homem que tinha coragem de discordar, concordar, de ser solidário. Ele deixa o seu exemplo pessoal, a sua correção, a maneira com que ele enfrentou a doença, com que lutou pela vida, com que soube sofrer, isso tudo é sem dúvida uma lembrança que o povo brasileiro jamais vai esquecer”

(José Sarney (PMDB-AP), presidente do Senado)



“Ele era um homem público exemplar e empreendedor apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Uma figura humana cativante, um homem de fé, de superação, que tinha um enorme amor à vida”

(Geraldo Alckmin, governador de São Paulo)



“Exemplo de um homem cordial, mesmo dentro dos conflitos políticos. Um homem de grande coragem pessoal e um batalhador”

(José Serra, ex-governador de São Paulo)

“José Alencar demonstrou firmeza de caráter e força de vontade inquebrantável, que o levaram a tornar-se um dos líderes mais respeitados do Brasil contemporâneo. Firmeza e força de vontade que o transformaram, nos últimos anos, em exemplo vivo de coragem, ao combater com serenidade os males que o afligiram. É este exemplo de coragem pessoal e tranquilidade de espírito que José Alencar lega a todos os brasileiros e, em especial, aos que enfrentam dificuldades ou passam por momentos de aflição. O Supremo Tribunal Federal enluta-se nesta data e presta suas respeitosas reverências à memória de José Alencar, manifestando ainda os mais profundos sentimentos de pesar aos familiares de Sua Excelência.”

(Ministro Cezar Peluso, em nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal)

“Alencar foi um exemplo de coragem e otimismo para todos os brasileiros. Ele foi um guerreiro que dedicou sua vida à luta por um Brasil mais justo e pela construção de um país menos desigual. Sua força espiritual, traduzida em paixão pela vida, ficarão para sempre em nossa memória”

(Orlando Silva, ministro do Esporte)

“Tenho em José Alencar um exemplo: representa uma geração de empreendedores que dedicou sua vida para construir um Brasil melhor”

(Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo)

“O povo do Amazonas se une, neste momento, ao sentimento de pesar da família do ex-vice-presidente da República José Alencar e do povo brasileiro pela interrupção da sua presença inspiradora na vida nacional. Alencar conquistou a admiração do Brasil. Empresário e homem de visão que foi, ele será lembrado pelas importantes contribuições que deu ao País.”

(Omar Aziz (PMN), governador do Amazonas)

“A vida pública brasileira perde um ícone da nossa melhor política, aquela com pê maiúsculo. Empresário e político, ele foi um exemplo de determinação, altivez e coragem. É lamentável e triste que o Brasil, sua família e seus amigos tenham de enfrentar tal perda, neste momento, com tanta dor. Ele foi um brasileiro verdadeiramente identificado com a nossa gente, comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, apegado aos nossos melhores valores democráticos. Foi uma honra conhecê-lo e servir ao seu lado no governo Lula. José Alencar permanecerá como uma força de inspiração para todos os brasileiros”

(Wagner Rossi, ministro da Agricultura)

“O vice faz parte da vida de todos nós. O País sente a perda como alguém da família. Uma parte do Brasil se foi hoje com José Alencar”.

(Cândido Vaccarezza (PT-SP), líder do governo na Câmara dos Deputados)

“É um grande brasileiro que morre, um brasileiro que se dedicou ao País, um grande lutador que deu um grande exemplo a todos os demais brasileiros. Quando já poderia gozar a vida, resolveu ajudar a democracia brasileira, o povo brasileiro, entrando na política e trabalhando no governo Lula. Ele engrandeceu o governo, ajudou o governo nas suas realizações e foi um grande companheiro de todas as horas, que vai ser lembrado por todos nós”

(Guido Mantega, ministro da Fazenda)

“Foi um grande brasileiro, um cidadão íntegro e uma pessoa humana admirável. Alencar ajudou o ex-presidente Lula a realizar as grandes transformações que marcaram a vida do País nesta década e deu seguidos exemplos de correção, lealdade e elevado espírito público. Nos últimos anos, conquistou o coração de todos os brasileiros com a sua luta obstinada pela vida, para que pudesse continuar servindo ao Brasil”.

(Edison Lobão, ministro de Minas e Energia)

“Manifesto meu profundo pesar pela morte do grande amigo José Alencar, ex-presidente da República e brasileiro exemplar. Sua trajetória foi marcada fortemente pelo trabalho e pela confiança no Brasil, sua vida é um verdadeiro modelo para as novas gerações. A constância, o humor e a fé em Deus com que enfrentou a grave doença, comoveram a todos. Meus sentimentos à família e minhas orações nesta hora de profunda tristeza”

(Pedro Simon, senador do PMDB-RS)

“Perdemos, acima de tudo, um grande brasileiro. Ao lado do presidente Lula marcou, com lealdade, bravura e altivez, um período ímpar da nossa história. Descanse em paz, guerreiro José Alencar!”

(Newton Lima, deputado federal do PT-SP)

“Ele foi o melhor vice-presidente que Lula poderia ter tido. Sua franqueza e honestidade de opiniões ajudaram muito a construir esse projeto de desenvolvimento que está mudando o Brasil”

(Claudio Puty, deputado federal do PT-PA)

“José Alencar é uma inspiração para milhões de brasileiros. Deixou a pobreza para trás graças à força de seu trabalho e fez da luta pela vida um gesto de coragem e perseverança”

(Sebastião Almeida (PT), prefeito de Guarulhos-SP)

“O ex-vice-presidente virou símbolo de coragem para o País ao dar exemplo de determinação e serenidade. José Alencar era um guerreiro que, ao longo de sua trajetória, conquistou a admiração de todos os brasileiros. Certamente o Brasil está muito triste ao perder um grande patriota, que deixou seu nome na história brasileira.”

(José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça)

“Alencar foi o grande avalista da candidatura do Lula. Foi ele que deu confiança aos empresários, aos banqueiros e a todos os segmentos que tinham dúvidas de que o Lula daria certo como presidente. Com certeza, com a fé que ele tinha em Deus, vai estar em bom lugar, vai deixar um legado de esperança”

(João Caldas, ex-deputado federal, que diz ter apresentado Alencar a Lula)

“A CUT lamenta a morte de José Alencar e quer transmitir seus sentimentos de solidariedade à família deste empresário e ex-vice-presidente que ao longo dos últimos anos desempenhou papel fundamental na defesa do projeto representado pelo governo Lula, mesmo nos momentos de crise, e que simbolizou uma visão contemporânea de parcela do empresariado que acredita na possibilidade de combinar crescimento e distribuição de renda. Em sua vida pessoal, José Alencar também deixa a marca de um guerreiro destemido”

(Artur Henrique, presidente nacional da CUT)

“José Alencar deixa saudades. Seu trato ameno e sua coragem para enfrentar a doença tornaram-no familiar e querido. Mais ainda para os que, como eu, puderam conhecê-lo mais de perto”

(Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ex-presidente da República)

“Perdemos hoje um grande brasileiro, José de Alencar. Vice-presidente, senador, empresário, pai de família exemplar, foi para mim um grande parceiro e amigo durante o período em que fui ministro do Trabalho e Emprego e da Previdência Social e tive o privilégio de sua companhia na gestão do governo Lula. Fica, para todos nós que acompanhamos sua luta pela vida, o pesar pela perda, assim como o exemplo de tenacidade e força que sempre demonstrou”

(Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo)

“Assim como todos os brasileiros, lamento profundamente a morte de José Alencar. Lutou com força e determinação contra uma doença tão agressiva. É um exemplo de dignidade e amor à vida. A postura dele sempre me impressionou. Acredito que todos que acompanharam seu drama foram positivamente influenciados pela forma como encarou a doença, com tranqüilidade e transparência. Quando estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, José Alencar sempre me deu apoio e teve uma atitude acolhedora nas questões que apresentei. Nos momentos em que assumiu a Presidência da República, fazia questão de falar comigo pessoalmente antes de assinar qualquer medida na área ambiental. E foi a partir desta convivência que aprendi que ele era uma pessoa acessível e disposta a ouvir. Tenho um carinho muito grande por ele e me solidarizo com a sua mulher, dona Mariza, e com seus filhos. Que Deus os sustente neste momento e lhes dê consolo”

(Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente)

“O governo e o povo argentino apresentam ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil as expressões de suas mais sinceras condolências pelo falecimento do ex-vice-presidente do Brasil, José Alencar. Sua trajetória e compromisso com a função pública ficarão na memória do povo brasileiro graças às realizações alcançadas durante sua gestão. O governo e o povo da República Argentina transmitem seus pêsames aos familiares e amigos do ex-vice-presidente neste difícil momento”

(Ministério de Relações Exteriores da Argentina)

