Policial aposentado diz que intenção era grampear Serra

Por Rosa Costa

No depoimento que dá agora à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, o policial aposentado da Polícia Federal Onésimo Sousa, insinuou mais de uma vez no seu depoimento à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência que gravou a conversa em que assessores da campanha da candidata à Presidência da República Dilma Rousseff lhe pediram que grampeassem o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, seus familiares e amigos e não o de “monitorar” a casa onde está montado o comitê de Dilma em Brasília.

De acordo com ele, desde o primeiro encontro com integrantes da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff – os jornalistas Luiz Lanzetta, Amaury Ribeiro e o empresário Benedito de Oliveira – percebeu que a intenção deles era a de grampear o tucano.