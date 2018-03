PNUD diz que governo é o responsável pelo kit que promove Dilma Rousseff

Leandro Colon

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil informou ao Estado nesta sexta-feira, por escrito, que o governo brasileiro é o responsável pelo conteúdo do kit com cartilhas, livros e cartazes que pede voto para mulheres e inclui um discurso de seis páginas da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. A existência do material foi revelada pelo jornal e o Palácio do Planalto, após um pedido da campanha de Dilma, pediu para a Secretaria de Políticas para as Mulheres interromper a distribuição das publicações.

Em nota enviada à reportagem, o PNUD informa que apenas arcou com os custos do material por meio de um convênio com o governo para realizar campanhas de conscientização sobre a importância da participação da mulher na vida política e na vida pública. Foram produzidas 215 mil cartilhas, três mil livros e 20 mil cartazes ao custo de R$ 72 mil. “A organização destas publicações, diagramação e formatação foram conduzidas pelos nossos parceiros nacionais”, afirma o órgão da ONU. “São responsáveis pela execução dos projetos”, ressalta o PNUD.

Embora o conteúdo das publicações tenha sido produzido em 2008 e 2009, apenas em maio passado foram impressas na gráfica. O programa da ONU destaca ainda que o governo brasileiro pediu que fosse feita uma licitação para uma gráfica produzir material. “Informamos ainda que a licitação dos serviços gráficos foi realizada pelo PNUD no âmbito dos seus projetos de cooperação atendendo a pedidos do governo brasileiro e que a distribuição ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Políticas para Mulheres”, diz.

O PNUD explica que aceitou o projeto porque sua atuação no País “tem sido de estimular o diálogo e o debate em âmbito nacional sobre a participação feminina nos processos políticos e nas instâncias de tomada de decisão”. “Para tanto o PNUD, por intermédio do projeto, tem estimulado encontros, conferências, seminários e materiais de promoção de conscientização sobre a importância da participação plena e igualitária da mulher na vida política e na vida pública”.

No livro, há um discurso de seis páginas feito por Dilma num seminário no ano passado. Já a capa da cartilha, intitulada Mais Mulheres no Poder Plataforma 2010, traz a imagem de um botão verde com a expressão “confirma” – similar ao contido nas urnas eletrônicas – e a frase “eu assumo este compromisso”.