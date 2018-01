PMDB programa datas para filiação de Chalita ao PMDB

Gustavo Porto, da Agência Estado

A filiação do deputado federal Gabriel Chalita ao PMDB já está sendo definida pelo PMDB e deverá ocorrer ou no dia 28 de maio ou em 4 de junho. A informação foi dada à Agência Estado pelo ministro da Agricultura, o peemedebista Wagner Rossi, um dos articuladores da ida do parlamentar para a legenda. O ministro disse também que Chalita é um dos pré-candidatos do PMDB à Prefeitura de São Paulo. Segundo ele, nas negociações para o parlamentar deixar o PSB e se filiar ao PMDB, foi dada garantia de sua candidatura à Prefeitura em 2012.

“Dependemos apenas de arrumar um lugar em São Paulo para sediar uma festa desta grandeza, o que não é fácil”, disse Wagner Rossi. “A garantia de que Chalita será o candidato à Prefeitura de São Paulo foi dada tanto pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e pelo presidente estadual do PMDB Baleia Rossi (filho do ministro), com a minha participação e da executiva do partido”, disse.

De acordo com o ministro, o deputado decidiu ir para o PMDB porque “ficou sem espaço no PSB”. “Nós do PMDB avaliamos que ele é um excelente candidato a prefeito, com grandes possibilidades de vitória”, completou. Na festa de filiação de Chalita, o PMDB irá anunciar ainda outras filiações dentro do processo de ampliar o quadro do partido em São Paulo.