PMDB e PT anunciam às 17h acordo para candidatura de Hélio Costa em MG

Por João Domingos

Será anunciado às 17h, em Brasília, o acordo entre o PMDB e o PT para as eleições em Minas Gerais. As cúpulas dos partidos já se reuniram e, segundo fontes das duas legendas, Hélio Costa será o candidato ao governo de Minas Gerais.

Foto: Hélvio Romero/AE – 1º.03.2010

Com isso, Fernando Pimentel deve ficar de fora da disputa para o governo do Estado e pode optar por concorrer ao Senado Federal.

Através de seu perfil no Twitter, Costa escreveu:

“Reunião com pres Zé Dutra/PT um sucesso. Chapa base aliada MG será anunciada às 17h na sala do pres do PMDB, Temer, na Câmara.Viva a Aliança. Reunião de Temer e Zé Dutra com Dilma discutiu aliança PT/PMDB em vários estados, especialmente MG. Caminho da aliança é também o da vitória.”

Atualizado às 16h03