Pelo Twitter, Pimentel anuncia que Hélio Costa concorrerá ao governo de Minas Gerais

Por Denise Madueño e Rodrigo Alvares

O ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel anunciou há poucos minutos, em seu perfil no Twitter, que o senador Hélio Costa (PMDB) será o candidato da coligação PMDB-PT ao governo de Minas Gerais:

“Amigos, agradeço a todos q me apoiaram na pré-campanha. Vamos anunciar a chapa Hélio governador, Pimentel senador. E Dilma presidente!! Prevalece o acordo nacional PMDB-PT. Agora é unidade na campanha e energia pra ganhar em Minas e no Brasil. Vamos em frente!!!”.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que a resistência atual do PT de Minas Gerais em apoiar a candidatura do ex-ministro Hélio Costa (PMDB) ao governo do Estado em detrimento do petista Fernando Pimentel não causará problema à aliança entre os dois partidos.

“Na hora que entrar o movimento político do PT, a Dilma e o Lula, com todo respeito à resistência de um ou outro petista, não vai ter problema”, disse Vaccarezza. O líder, que participará da reunião das cúpulas dos dois partidos daqui a pouco, afirmou que não haverá necessidade de intervenção no PT de Minas Gerais para garantir o apoio ao PMDB

“O Congresso Nacional decidiu que quem resolve, quem dá a palavra final sobre as coligações estaduais é o Diretório Nacional. Isso não é intervenção. É uma decisão natural que será tomada no Diretório Nacional”, afirmou Vaccarezza.

Atualizado às 17h13