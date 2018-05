PGR monta força-tarefa para investigar esquema de lavagem de dinheiro liderado por doleiros

Mariângela Gallucci

Brasília – O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, formou um grupo de integrantes do Ministério Público Federal para reforçar as investigações relacionadas a quatro doleiros suspeitos de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre os quais Alberto Yousseff.

Numa portaria, Janot autorizou seis procuradores da República a atuarem com exclusividade nas investigações pelo prazo de cinco meses. A iniciativa de Janot é um sinal de que novos indícios e suspeitas poderão surgir em breve.