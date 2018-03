PGE pede retirada de outdoor que não está mais exposto no comitê de Dilma em Brasília

Rodrigo Alvares

Outdoor só esteve no comitê no dia da inauguração e já foi retirado. Foto: André Dusek/AE – 13.07.2010

A vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau, propôs nesta terça-feira, 20, representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na qual pede “a imediata retirada de outdoor instalado junto ao comitê central das campanhas de Dilma Rousseff e de Michel Temer, respectivamente, à Presidência e à vice-Presidência da República, em prédio situado no Setor Comercial Sul de Brasília. De acordo com ela, dadas as suas grandes dimensões, o outdoor configura propaganda eleitoral irregular.”

Entretanto, o outdoor só foi utilizado no dia da inauguração do comitê (13/07) e não estampa mais a fachada do edifício Vitória, na zona central de Brasília.

Ainda de acordo com a vice-procuradora-geral, “não há como os representados alegarem o desconhecimento sobre o outdoor pelo simples fato de que está sendo exposto no comitê central de campanha de Dilma Rousseff à Presidência da República”.

