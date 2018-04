Por Julia Baptista

A Polícia Federal informou na terça-feira, 22, que vai instaurar inquérito policial para apurar suposto crime de violação de sigilo funcional do vice-presidente executivo do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira.

Em nota, a PF disse que a União tem interesse no esclarecimento dos fatos, para descobrir se dados teriam “vazado” do banco de dados do Fisco.

