PF só abrirá inquéritos sobre Transportes se houver fato novo, diz ministro da Justiça

Agência Brasil

BRASÍLIA – O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse nesta segunda-feira, 11, que a Polícia Federal (PF) só abrirá mais inquéritos para investigar fraudes no Ministério dos Transportes se houver fatos novos em relação às investigações que já estão em curso na Polícia Federal e no Ministério Público.

“Essa é a razão pela qual, inclusive, eu recebi pedido de abertura de inquérito do Duarte Nogueira (líder do PSDB na Câmara) e despachei para o diretor da PF. Se os fatos já estiverem no sistema em curso não haveria porque abrir novo inquérito”, disse o ministro, durante apresentação dos resultados do primeiro mês da Operação Sentinela esta tarde no Ministério da Justiça.

Cardozo declarou que há diferença entre fazer auditoria e abrir um inquérito policial. “Não posso abrir in abstrato um inquérito. Eu abro uma auditoria, e, tendo indícios de crime, tem inquérito. A CGU (Controladoria-Geral da União) está atuando para auditar contratos e se disser que surgiram fatos novos, aí se abre o inquérito”, disse o ministro, ressaltando que a Polícia Federal tem o dever legal de investigar denúncia de crime que envolva suas competências.