PF prende ex-prefeito de Caraíbas (BA) por desvio de verba

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

O ex-prefeito e marido da atual prefeita de Caraíbas (BA) foi preso nesta terça-feira, 6, pela Polícia Federal (PF), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Federal em Brasília. Lourival Silveira Dias, conhecido como Lourinho, é acusado de desvio de recursos federais repassados para o município envolvendo as últimas três gestões, contando com a participação de funcionários municipais e parentes do ex-prefeito. Lourinho foi interrogado na sede da delegacia e será encaminhado para o presídio Nilton Gonçalves após exame de corpo e delito.