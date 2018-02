Petista do Dnit entrega o cargo nesta sexta

João Domingos, de O Estado de S.Paulo

O diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, Hideraldo Caron vai formalizar a sua demissão na tarde desta sexta-feira, 22. Pressionado pelo Palácio do Planalto, Caron vai pedir demissão. Desde a última segunda-feira ele tentava permanecer na diretoria, após denúncia de irregularidades no departamento. Mas apesar de filiado ao PT gaúcho, não teve êxito.

Após a reportagem desta sexta do jornal O Estado de S.Paulo, de que teria aprovado contrato de R$ 30 milhões com a prefeitura de Canoas (RS), para a construção de casas a sem-terra que ocupavam terreno próximo à construção da BR-448, a presidente Dilma Rousseff decidiu que não tinha mais condições de mantê-lo no cargo.